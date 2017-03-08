Данилюк подав апеляцію і просить ДФС перевірити всі його податки
"Буду добиватися скасування незаконних рішень вже прийнятих щодо мене і протистояти будь-яким можливим незаконним діям в майбутньому. Розгляд апеляційної скарги, яку ми вже подали, призначено на 7 серпня, понеділок", — написав міністр.
А оскільки прокури згідно з законодавством не можуть особисто перевіряти податкові звітності, Данилюк просить перевірити його податкові звітності Державну фіскальну службу.
"Враховуючи те, що я, як Міністр фінансів, спрямовую і координую діяльність ДФС, з метою уникнення потенційного конфлікту інтересів і можливих звинувачень у тиску на ДФС під час проведення перевірки, звертаюсь до НАЗК з проханням надати роз'яснення щодо потенційного конфлікту інтересів усім його сторонам відповідно до ч. 5 ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції ", — додав він.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про лобіювання якнайшвидшого розслідування можливої несплати ним податків.
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