Данилюк подав апеляцію і просить ДФС перевірити всі його податки

Міністр фінансів Олександр Данилюк, якого генеральна прокуратура підозрює в ухиленні від податків, подав апеляційну скаргу та просить фіскальну службу перевірити його податки.

"Буду добиватися скасування незаконних рішень вже прийнятих щодо мене і протистояти будь-яким можливим незаконним діям в майбутньому. Розгляд апеляційної скарги, яку ми вже подали, призначено на 7 серпня, понеділок", — написав міністр.

А оскільки прокури згідно з законодавством не можуть особисто перевіряти податкові звітності, Данилюк просить перевірити його податкові звітності Державну фіскальну службу.

"Враховуючи те, що я, як Міністр фінансів, спрямовую і координую діяльність ДФС, з метою уникнення потенційного конфлікту інтересів і можливих звинувачень у тиску на ДФС під час проведення перевірки, звертаюсь до НАЗК з проханням надати роз'яснення щодо потенційного конфлікту інтересів усім його сторонам відповідно до ч. 5 ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції ", — додав він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про лобіювання якнайшвидшого розслідування можливої ​​несплати ним податків.