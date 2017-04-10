Данилюк поскаржився на політичний тиск з боку Луценка
"Я вважаю, що це спроба політичного тиску... Міністерство фінансів повністю профінансувало всі запити Міністерства оборони і зробило це вчасно", - сказав Данилюк перед початком засідання уряду, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він також додав, що недавно зарплата прокурорів зросла в п'ять разів.
"На мене тиснути в ході бюджетного процесу ... це не працює. Кошти на прокуратуру (в проекті бюджету на 2018 рік - ред.) виділені адекватні", - додав він.
Нагадаємо, що в серпні Луценко направив лист Гройсману з вимогою звільнити міністра фінансів Данилюка.
Причиною звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав неможливість підвищити зарплати прокурорам у вересні через дії міністра фінансів.
Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.
Олександр Данилюк вважає, що справа проти нього "активно проштовхується".
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