Данилюк поскаржився на політичний тиск з боку Луценка

Міністр фінансів наголосив, що всі запити Міноборони були профінансовані вчасно

Міністр фінансів Олександр Данилюк назвав заяву генерального прокурора Юрія Луценка щодо можливої ​​опосередкованої вини Мінфіну у вибухах на військових складах в Калинівці спробами політичного тиску.

"Я вважаю, що це спроба політичного тиску... Міністерство фінансів повністю профінансувало всі запити Міністерства оборони і зробило це вчасно", - сказав Данилюк перед початком засідання уряду, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що недавно зарплата прокурорів зросла в п'ять разів.

"На мене тиснути в ході бюджетного процесу ... це не працює. Кошти на прокуратуру (в проекті бюджету на 2018 рік - ред.) виділені адекватні", - додав він.

Нагадаємо, що в серпні Луценко направив лист Гройсману з вимогою звільнити міністра фінансів Данилюка.

Причиною звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав неможливість підвищити зарплати прокурорам у вересні через дії міністра фінансів.

Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Олександр Данилюк вважає, що справа проти нього "активно проштовхується".