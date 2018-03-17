Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Данилюк пропонує ГПУ прослухати лекцію про "принципи залучення інвестицій"

Міністр фінансів України пропонує провести публічну лекцію для керівництва ГПУ
Міністр фінансів Олександр Данилюк запропонував Генеральній прокуратурі прослухати його лекцію про принципи залучення інвестицій в економіку, очікування інвестора від держави та принципи формування державного бюджету.
Данилюк пропонує ГПУ прослухати лекцію про "принципи залучення інвестицій" Фото: reuters.com

"Проведу публічну лекцію для керівництва ГПУ на теми: принципи залучення інвестицій в економіку країни, чого інвестор чекає від держави, принципи формування держбюджету. З повагою, Олександр Данилюк, Міністр фінансів України", – написав Данилюк на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 17 березня.

Пост з'явився наступного дня після обшуків, які Генпрокуратура влаштувала в найбільшій приватній логістичній компанії України "Нова пошта".

Нагадаємо, 16 березня в рамках досудового слідства за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу слідчі провели близько 15 обшуків складських і офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові. У рамках слідчих дій вилучили ноутбук навіть у співвласника компанії Володимира Поперешнюка.

17 березня ГПУ повідомила, що за результатами проведених обшуків виявили та вилучили документи про фінансово-господарську діяльність ТОВ "Нова Пошта" та споріднених підприємств і готівкові кошти, не враховані й не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах.

Водночас, як повідомляє "Економічна правда", ТОВ "Нова пошта" заперечує інформацію про те, що вилучені у спорідненій компанії готівкові кошти були необліковані.

"Інформація, розповсюджена прес-секретарем генерального прокурора щодо вилучення якихось коштів, які начебто не були обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", – заявили у прес-службі "Нової пошти".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.