Данилюк пропонує ГПУ прослухати лекцію про "принципи залучення інвестицій"

"Проведу публічну лекцію для керівництва ГПУ на теми: принципи залучення інвестицій в економіку країни, чого інвестор чекає від держави, принципи формування держбюджету. З повагою, Олександр Данилюк, Міністр фінансів України", – написав Данилюк на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 17 березня.

Пост з'явився наступного дня після обшуків, які Генпрокуратура влаштувала в найбільшій приватній логістичній компанії України "Нова пошта".

Нагадаємо, 16 березня в рамках досудового слідства за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу слідчі провели близько 15 обшуків складських і офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові. У рамках слідчих дій вилучили ноутбук навіть у співвласника компанії Володимира Поперешнюка.

17 березня ГПУ повідомила, що за результатами проведених обшуків виявили та вилучили документи про фінансово-господарську діяльність ТОВ "Нова Пошта" та споріднених підприємств і готівкові кошти, не враховані й не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах.

Водночас, як повідомляє "Економічна правда", ТОВ "Нова пошта" заперечує інформацію про те, що вилучені у спорідненій компанії готівкові кошти були необліковані.

"Інформація, розповсюджена прес-секретарем генерального прокурора щодо вилучення якихось коштів, які начебто не були обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", – заявили у прес-службі "Нової пошти".