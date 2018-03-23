CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр фінансів Олександр Данилюк закликав парламент легалізувати лотерейний бізнес в Україні.
Нагадаємо, Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.
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Данилюк пропонує легалізувати лотерейний бізнес
Міністр фінансів підкреслив, що наразі державний бюджет не отримує грошей від лотерейного бізнесу, який фактично існує
Фото: mynewdomen.com.ua
Данилюк зазначив, що в Україні фактично лотерейний бізнес існує, а юридично - ні.
Він закликав підтримати урядовий законопроект з цього приводу, який вже тривалий час є у Раді.
Міністр фінансів підкреслив, що наразі бюджет не отримує грошей від лотерейного бізнесу і це неприпустимо.
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Нагадаємо, Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.
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23 03 2018 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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