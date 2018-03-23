Данилюк пропонує легалізувати лотерейний бізнес

Міністр фінансів підкреслив, що наразі державний бюджет не отримує грошей від лотерейного бізнесу, який фактично існує

Міністр фінансів Олександр Данилюк закликав парламент легалізувати лотерейний бізнес в Україні.

Данилюк зазначив, що в Україні фактично лотерейний бізнес існує, а юридично - ні.

Він закликав підтримати урядовий законопроект з цього приводу, який вже тривалий час є у Раді.

Міністр фінансів підкреслив, що наразі бюджет не отримує грошей від лотерейного бізнесу і це неприпустимо.

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Нагадаємо, Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.

