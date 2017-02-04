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Данилюк розповів про атаку на центр сертифікації ключів для реєстру ПДВ

Система Акредитованого центру сертифікації ключів в ДФС дала збій
Глава Мінфіну Олександр Данилюк заявив про загрозу запуску електронного реєстру ПДВ через несанкціановане втручання у систему Акредитованого центру сертифікації ключів.
Данилюк розповів про атаку на центр сертифікації ключів для реєстру ПДВ Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Біля 11 ранку "поклали" систему Акредитованого центру сертифікації ключів в ДФС. Це безпрецедентна подія", – зазначив міністр.

Данилюк зауважив, що вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ ДФС формує на підставі заявок бізнесу та закріплює дані електронним цифровим підписом.

"Тому безперебійна робота центру сертифікації ключів є обов’язковою для успішного запуску цього реєстру", – пояснив він.

За його словами, систему центру вдалося частково відновити.

Нагадаємо, Міністерство фінансів 1 квітня запустило електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість.

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02 04 2017 20:00
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