БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГлава Мінфіну Олександр Данилюк заявив про загрозу запуску електронного реєстру ПДВ через несанкціановане втручання у систему Акредитованого центру сертифікації ключів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данилюк розповів про атаку на центр сертифікації ключів для реєстру ПДВ
Система Акредитованого центру сертифікації ключів в ДФС дала збій
Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Біля 11 ранку "поклали" систему Акредитованого центру сертифікації ключів в ДФС. Це безпрецедентна подія", – зазначив міністр.
Данилюк зауважив, що вхідну інформацію в електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ ДФС формує на підставі заявок бізнесу та закріплює дані електронним цифровим підписом.
"Тому безперебійна робота центру сертифікації ключів є обов’язковою для успішного запуску цього реєстру", – пояснив він.
За його словами, систему центру вдалося частково відновити.
Нагадаємо, Міністерство фінансів 1 квітня запустило електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість.
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