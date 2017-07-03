Данилюк у Вашингтоні назвав терміни отримання Україною чергового траншу МВФ

Міністр фінансів розповів про оновлений меморандум між Україною і МВФ

Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду в двадцятих числах березня, заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Зараз остаточно повинна бути вирішена дата засідання Ради директорів [МВФ] це буде, швидше за все, 20-22 [березня], може трохи пізніше", - сказав міністр.

Данилюк уточнив, що рішення про виділення траншу приймається не раніше, ніж через два тижні після погодження оновленого меморандуму про взаєморозуміння. За словами голови Мінфіну, меморандум вже узгоджено в ході його візиту у Вашингтон.

Так, зазначив міністр, оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом включає в себе вимоги щодо проведення в Україні реформ і містить у собі серед іншого положення про пенсійної, земельної і банківської реформи.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.