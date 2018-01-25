Данилюк: Україна сподівається в травні отримати транш МВФ

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в кулуарах "Українського сніданку" в швейцарському Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що до травня, а може і раніше, умови будуть виконані", - сказав Данилюк.

Серед основних умов глава Мінфіну назвав прийняття закону про антикорупційний суд і призначення голови Національного банку України.

Нагадаємо, що за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, МВФ може припинити співпрацю з Україною, якщо реформи не будуть продовжені.

Раніше Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Додамо, що сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить $12,1 млрд.