Данилюк: "Я не приймаю правил кругової поруки"

"Ситуація у ДФС є типовою для всіх важливих органів в Україні. Це слабкість, заангажованість, корупція і недовіра громадян"

Міністр фінансів Олександр Данилюк перед своєю відставкою з посади виступив у Верховній Раді з розгромною промовою, звинувативши державні органи в корупції і круговій поруції.

LB.ua наводить його слова з невеликими скороченнями.

"Мені інкримінують те, що я виніс, як кажуть, сміття з хати. Вислів настільки нам не властивий, що не має українського аналога. Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов не в хату, я йшов будувати ефективну сучасну фінансову систему країни. Я йшов боротися з корупцією, з розбазарюванням державних коштів. Я йшов створювати сучасну ефективну службу фінансових розслідувань. З честю і гідністю я відстоював інтереси України перед міжнародними партнерами.

"Написаний мною лист очевидний. Він містить загальновідомі факти. Зокрема, понад рік Державна фіскальна служба має напівлегітимного і повністю керованого керівника. Тому реформа цього найважливішого органу не відбувається. Робота ДФС пронизана корупцією і конфліктами інтересів. Призначення на посаду професіонала, до якого є довіра, неможливе за умов, коли посада є предметом торгів між політичними силами.

На жаль, ситуація в ДФС є типовою для всіх важливих органів в Україні. Це слабкість, заангажованість, корупція і недовіра громадян. Скажіть, що тут неправда? Про це українці говорять на кухнях, про це ваші виборці сперечаються в соціальних мережах. Про це, врешті-решт, ви самі говорите в кулуарах. І саме це дискредитує нашу країну в очах всього світу і робить нас слабкими. Якщо ви не згодні з тим, що я сказав, голосуйте за мою відставку.

Немає людини - немає проблеми. Але у 21 столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють. Потрібно приймати державні рішення, а не керуватися підлітковими комплексами, які будуть коштувати державі мільярдів.

З моменту призначення міністром я постійно чув закиди, що я є захисником інтересів міжнародних організацій. Ні, я захищаю інтереси українців. Хочу нагадати, що у 2013-2014 роках українці вийшли на вулиці саме тієї миті, коли держава відмовилася від європейського цивілізаційного вибору і співпраці з міжнародними інституціями. Я хочу нагадати, що саме завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми вистояли у 2014-2015 роках. І ще в мене погана для вас новина. Народ України набагато більше довіряє міжнародним інституціям, ніж нам із вами.

Сьогодні я відповідально заявляю, що співпраця з міжнародними партнерами - це єдина альтернатива співпраці з Росією. І так буде, допоки ми не створимо сильні незалежні органи влади і не повернемо довіру громадян. І кожен з вас це знає.

З першого дня призначення я будував у країні професійний, технократичний фінансовий блок. Вільний від політичного тиску і календаря виборів. Це критично необхідна умова для виживання і успіху у світі. Саме так я розумію основну задачу міністра фінансів.

Я не приймаю правил кругової поруки, я ламаю цю парадигму, яка є тягарем для розвитку нашої країни. Тому я звільнив керівника ДФС Романа Насірова, хоча багато хто, в тому числі, сидить у цьому залі, відмовляв мене від цього і казав, що це порушує понятійний баланс.

Саме тому я переконував вас у цьому залі не відновлювати податкову міліцію. Ви мене почули, я вам вдячний.

Саме тому я вимагав реформування і скорочення фінансування Генеральної прокуратури, щоб вивести бізнес і суспільство з-під постійного пресингу цього рудимента УРСР і джерела корупції.

Саме тому Мінфін не побоявся взяти на себе лідерство в націоналізації ПриватБанку і захистив інтереси 20 млн громадян від одного з найсильніших олігархічних угруповань.

Саме за цим я йшов до Мінфіну, саме цим я завжди займався на роботі і саме цим я буду займатися і далі! Я закликаю вас розірвати кругову поруку".

Як відомо, Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.