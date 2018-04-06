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Данилюк заявив про зрив плану приватизаційних надходжень

"Приватизаційних надходжень не отримаємо, скільки планували, - це факт"
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про фактичний зрив плану приватизаційних надходжень, у зв'язку з чим країні доведеться шукати додаткові джерела фінансування дефіциту державного бюджету на 2018 рік.
Данилюк заявив про зрив плану приватизаційних надходжень Олександр Данилюк. Фото: dt.ua

"Приватизаційних надходжень не отримаємо, скільки планували, - це факт", - заявив міністр в ефірі "Радіо НВ", інформує LB.ua.

Данилюк додав, що у зв'язку із затягуванням відновлення кредитного співробітництва з Міжнародним валютним фондом уряд уже обмежений у можливостях фінансування дефіциту. За його словами, Мінфін планував ще в першому кварталі вийти на ринок єврооблігацій, однак від цих планів довелося відмовитися

"Зараз показники державного бюджету не дають реалізувати підвищення мінімальної заробітної плати", - сказав також міністр.

Перший заступник голови спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Ігор Лапін на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок вказав, що уряд скоротив перелік великих об'єктів для приватизації цього року з 26 до 23, зокрема прибравши "Аграрний фонд" і Державну продовольчо-зернову корпорацію України.

На його думку, за таким рішенням має йти або виставлення інших підприємств на приватизацію, або пропозиція уряду про внесення змін до держбюджету для корекції плану приватизаційних надходжень

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.

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04 06 2018 13:42
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