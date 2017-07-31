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Данилюк заявив, що через підозру ГПУ відпустку не перериватиме

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Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.
Данилюк заявив, що через підозру ГПУ відпустку не перериватиме Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Про це він написав на Facebook у понеділок ввечері.

"Сьогодні мій перший день відпустки. Нарешті вирвався, щоб провести час з родиною. І сьогодні дізнаюся з преси, що Генеральна прокуратура України мене нібито в чомусь підозрює", - зазначив міністр.

Коментуючи інформацію про те, що ГПУ підозрює його в ухиленні від сплати податків, Данилюк висловив сподівання, що справа не є політично вмотивованою і не є помстою "за те, що було зроблено, щоб перекрити корупційні схеми, унеможливити розкрадання бюджету та неефективне використання державних коштів".

"Жодної підозри чи будь-яких інших офіційних документів від ГПУ або інших органів я не отримував та про своє нібито ухилення від сплати податків дізнався з преси. Виявляється, що вже є рішення суду про перевірку податковою. Інноваційним вважаю інформування про проведення перевірки через пресу", - написав урядовець.

Данилюк також висловив сумнів у компетенції та мотивації людей, "які побудували цілу справу (...), оцінюючи виключно період роботи на держслужбі (2010-2014 рр.), і не враховуючи період роботи в приватному секторі, зокрема, багаторічну роботу на провідних посадах в різних компаніях закордоном".

Він наголосив, що сплатив всі податки із зароблених коштів.

"Щодо фактів - будинок купили влітку 2010 року, коли я ще працював в Лондоні. Для родини було важливим обов'язково мати "точку опори" в Україні, тому купили біля Борисполя, щоб було простіше поєднувати міжнародну роботу, але не відриватися від України. Автомобіль випуску 2008 року купив в 2011 році - і донині на ньому пересуваюся – я розумію, що для багатьох силовиків це звучить як образа", - пояснив він.

"Відпустку переривати через цей інцидент не збираюся. Робота в Міністерстві, коли кожен день стикаєшся з колосальним супротивом системи, виснажує. Попереду дуже активний вересень і дуже багато роботи. Для цього будуть потрібні сили", - додав міністр.

Як повідомлялося, частина депутатів комітету з питань податкової та митної політики ВР вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Данилюка міністром фінансів в квітні 2016 року. Тоді він займав посаду заступника глави Адміністрації президента.

Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

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