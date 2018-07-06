Данилюк звільнений з посади міністра фінансів

Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра фінансів Олександра Данилюка.

Перед відставкою Данилюк обрушився з різкою критикою на уряд, пише LB.ua.

"Мені інкримінують те, що я виніс сміття з хати. Висловлення настільки нам не властиве, що у нього немає українського аналога. Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов не в хату, я йшов будувати ефективну сучасну фінансову систему країни. Я йшов боротися з корупцією, з розбазарювання державних коштів. я йшов будувати сучасну службу фінансових розслідувань. з честю і гідністю я відстоював інтереси України перед міжнародними партнерами ", - заявив міністр.

Він не вважає, що повідомив у своєму листі щось таке, чого б не знала вся країна.

"Немає людини - немає проблеми. Але в 21 столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють. Потрібно приймати державні рішення, а не керуватися підлітковими комплексами, які будуть коштувати державі мільярди", - заявив міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.

Додамо, що парламентський комітет з питань бюджету підтримав урядову ініціативу про звільнення Олександра Данилюка з посади голови Міністерства фінансів.