Данилюк звільнений з посади міністра фінансів
Перед відставкою Данилюк обрушився з різкою критикою на уряд, пише LB.ua.
"Мені інкримінують те, що я виніс сміття з хати. Висловлення настільки нам не властиве, що у нього немає українського аналога. Коли ви наділили мене повноваженнями міністра фінансів, я йшов не в хату, я йшов будувати ефективну сучасну фінансову систему країни. Я йшов боротися з корупцією, з розбазарювання державних коштів. я йшов будувати сучасну службу фінансових розслідувань. з честю і гідністю я відстоював інтереси України перед міжнародними партнерами ", - заявив міністр.
Він не вважає, що повідомив у своєму листі щось таке, чого б не знала вся країна.
"Немає людини - немає проблеми. Але в 21 столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють. Потрібно приймати державні рішення, а не керуватися підлітковими комплексами, які будуть коштувати державі мільярди", - заявив міністр.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади Міністра фінансів Олександра Данилюка.
Сам Данилюк заявив про чинення на нього тиску і вимагає виступу у Верховній Раді перед голосуванням про його відставку.
Додамо, що парламентський комітет з питань бюджету підтримав урядову ініціативу про звільнення Олександра Данилюка з посади голови Міністерства фінансів.
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