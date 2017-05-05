"Дарма боролись": Уряд таки схвалив бюджетне фінансування псевдоветеранських організацій

Міністр соціальної політики Андрій Рева остаточно прийняв "компромісне" рішення щодо прямого бюджетного фінансування ветеранських общественных організацій через Мінсоцполітики і Держслужбу у справах ветеранів та учасників АТО.

Видання "Новинарня" інформує, що про це стало відомо 4 травня на зустрічі міністра з представниками ветеранських ГО та громадськості, на якій був присутній учасник АТО Дмитро Різниченко.

"Зустріч пройшла під знаком того, що війна на Сході важливіша, ніж покладання квітів на 23 лютого, однак міністр прийняв остаточне рішення – виділити 10 млн грн із бюджету міністерства, щоб оплатити півроку існування "старих" ветеранських організацій", – розповів Різниченко в коментарі виданню. А вже з липня, пообіцяв Рева, має розпочатися фінансування на конкурсній основі.

Дмитро нагадав, що таке бачення глава Мінсоцполітики вже оголошував два тижні тому, на попередній зустрічі з представниками громадськості.

Варто зазначити, що рішення вплине не лише на "транші" від Мінсоцполітики, а й на місцеві бюджети, які теж виділяють гроші на статутну діяльність "старих" ветеранських ГО. Адже місцева влада притримувала ці кошти, чекаючи на рішення урядового керівніцтва, зауважує Різниченко.

Зокрема, лише Київрада виділяє ветеранським ГО 15,5 млн. грн. на рік (при 20 млн – на центральному рівні Мінсоцполітики).

За висновком громадського активіста, рішення міністра Реві – "це результат кулуарних компромісів із псевдоветеранськими "ГОшками", тоді як консультації з громадськістю та обіцянки "ми ще зустрінемось і обговоримо" – спосіб відволікання уваги.

"Справа в тім, що голови цих ГО – генерали, колишні керівники ГУР. Старі, засушені м***аки, які парилися в саунах з президентами, з колишнім, а може, і з нинішнім. Тому Рева вважає, що з ними треба торгуватися, домовлятися і мати хороші стосунки", – пояснює Дмитро Різниченко.

За його словами, почувши рішення міністра, він махнув рукою і покинув залу. Активіст каже, що два місяці зусиль були марними – адже міністр "плював на громадськість, вони слухають генерал-майора".

Відомо також, що в Держслужбі у справах ветеранів та учасників АТО цього ж дня відбулася зустріч, де обговорювали нові принципи розподілу коштів серед ГО. У липні має бути створена робоча група, яка здійснюватиме конкурсний відбір запропонованих проектів від громадських організацій.

Різниченко ще не знає, чи входитиме у цю групу. Він припускає, що туди увійдуть ті ж самі "псевдоветерани", які сиділи "на потоках" і досі.

Нагадаємо, що 11 квітня представники ГО – учасники засідання при Держслужбі у справах ветеранів та учасників АТО – проголосували за перехід до фінансування ветеранських організацій на відкритій конкурсній основі. Це стало наслідком активних протестів АТОшників та волонтерів проти прямого виділення бюджетних коштів для "старих" ветеранських спілок, незалежно від їх роду діяльності та активності.

Ініціатором акції став Дмитро Різниченко – громадський активіст та ветеран батальйону "Донбас", який на попередніх зборах відзначився тим, що вдарив лобом в обличчя голову громадської ради при Міністерстві оборони, 67-річного генерал-полковника запасу Віктора Палія.

Різниченко та інші активісти наголошують, що по суті прорадянські ветеранські організації отримують величезні суми з державного бюджету України без конкурсу проектів, і ці кошти йдуть здебільшого на статутну діяльність та бюрократичні потреби.