Дата наступного обміну полоненими на Донбасі не узгоджена, - омбудсмен

Це питання не обговорювалося на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що дата наступного обміну полоненими на Донбасі не погоджена.

"Ніяких домовленостей про конкретну дату (обміну) не було", - повідомила Лутковська в інтерв'ю "5 каналу", передають "Українські Новини".

З її слів, це питання не обговорювалося на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки й співробітництва в Європі - Росія).

Лутковська зазначила, що вся інформація про узгодження якої-небудь дати обміну є хибною.

Омбудсмен підкреслила, що ТКГ схвалила ініціативу бойовиків про залучення місії ООН з прав людини до верифікації утримуваних осіб на Донбасі.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.