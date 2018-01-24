Дата наступного обміну полоненими на Донбасі не узгоджена, - омбудсмен
"Ніяких домовленостей про конкретну дату (обміну) не було", - повідомила Лутковська в інтерв'ю "5 каналу", передають "Українські Новини".
З її слів, це питання не обговорювалося на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки й співробітництва в Європі - Росія).
Лутковська зазначила, що вся інформація про узгодження якої-небудь дати обміну є хибною.
Омбудсмен підкреслила, що ТКГ схвалила ініціативу бойовиків про залучення місії ООН з прав людини до верифікації утримуваних осіб на Донбасі.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Додамо, що українська сторона і представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) запланували на 18 січня зустріч для обміну списками заручниками з метою їх подальшого обміну.
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