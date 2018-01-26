ПОЛІТИКА НОВИНИСтепан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дати поставок Javelin Україні будуть відомі після візиту до Вашингтона, - Полторак
На початку лютого міністр оборони України відвідає Вашингтон з офіційним візитом
Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
На питання журналіста телеканалу "112 Україна" про те, коли саме слід очікувати поставки Javelin із США, міністр відповів:
"Точно розумітиму це після мого візиту 2 лютого у Вашингтоні".
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.
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