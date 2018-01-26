Дати поставок Javelin Україні будуть відомі після візиту до Вашингтона, - Полторак На початку лютого міністр оборони України відвідає Вашингтон з офіційним візитом

Степан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin.

Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

На питання журналіста телеканалу "112 Україна" про те, коли саме слід очікувати поставки Javelin із США, міністр відповів: "Точно розумітиму це після мого візиту 2 лютого у Вашингтоні". Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.

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