Давос: Україні дають інвестиції на одну з найбільших вітроелектростанцій Європи

У присутності Президента України Петра Порошенка в Давосі відбулось підписання Угоди між норвезькою компанією NBT, французькою компанію Total Eren та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проекту "Сиваш".

Пакет документів передбачає фінансування на 150 млн євро будівництва найбільшої вітрової електростанції в Україні та однієї з найбільших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю близько 400 млн євро, повідомляє прес-служба Глави держави.

"Я вважаю, що на сьогодні це дуже важлива характеристика, коли кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять у таку сферу як відновлювальна енергетика. Дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при Президенті, коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію трильйон доларів і частину з цих коштів спрямовують в Україну", - сказав Порошенко.

Президент додав, що попри обставини інвестори довіряють українському бізнес-середовищу.

У свою чергу, Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті наголосив, що пишається, що ЄБРР долучився до цього підписання. "По-перше, це показує, що Україна відкрита для бізнесу, оскільки вона проводить реформи в енергетичному секторі вже декілька років і рухається до стандартів ЄС. По-друге, Україна буде світовим лідером, а для початку регіональним лідером, в сфері відновлювальної енергетики", - наголосив він.

За його словами, Україна є другим європейським ринком після Греції за розміром інвестицій компаній Total та NBT. "Це показує, що іноземні інвестори повертаються в Україну завдяки реформам", - відзначив Чакрабарті.

Угоду NBT-Total-ЄБРР щодо проекту "Сиваш" підписали керівник Total-Eren Давід Корчіа, керівник NBT Жоар Вікен та Віце-Президент ЄБРР Алан Пілу. Норвезька компанія NBT спеціалізується на будівництві вітрових електростанцій та наразі має проекти у Норвегії, Кіпрі, Китаї, Сінгапурі та Пакистані. Компанією NBT планується збудувати та ввести в експлуатацію протягом 2018-2019 років 67 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт, які будуть розміщені вздовж північного узбережжя озера Сиваш. Французька Total Eren є незалежним виробником електроенергії (IPP), який розробляє, фінансує, інвестує, будує та експлуатує електростанції з відновлюваних джерел енергії у довгостроковій перспективі на глобальному рівні.

Крім того, засновник і головний виконавчий директор компанії Horizon Capital Олена Кошарна повідомила про створення нового фонду у 200 мільйонів доларів для інвестицій в Україну. "Коли ми почали збір коштів для фонду, люди говорили, що це неможливо. Ми встановили за мету – 150 млн, і ми перевищили це", - розповіла вона.

Як відомо, у Давосі із 22 до 25 січня триває Всесвітній економічний форум.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко переконаний, що українці відчують плоди реформ і підвищення рівня життя максимум через три роки.