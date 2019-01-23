Давос: Україні дають інвестиції на одну з найбільших вітроелектростанцій Європи
Пакет документів передбачає фінансування на 150 млн євро будівництва найбільшої вітрової електростанції в Україні та однієї з найбільших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю близько 400 млн євро, повідомляє прес-служба Глави держави.
"Я вважаю, що на сьогодні це дуже важлива характеристика, коли кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять у таку сферу як відновлювальна енергетика. Дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при Президенті, коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію трильйон доларів і частину з цих коштів спрямовують в Україну", - сказав Порошенко.
Президент додав, що попри обставини інвестори довіряють українському бізнес-середовищу.
У свою чергу, Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті наголосив, що пишається, що ЄБРР долучився до цього підписання. "По-перше, це показує, що Україна відкрита для бізнесу, оскільки вона проводить реформи в енергетичному секторі вже декілька років і рухається до стандартів ЄС. По-друге, Україна буде світовим лідером, а для початку регіональним лідером, в сфері відновлювальної енергетики", - наголосив він.
За його словами, Україна є другим європейським ринком після Греції за розміром інвестицій компаній Total та NBT. "Це показує, що іноземні інвестори повертаються в Україну завдяки реформам", - відзначив Чакрабарті.
Угоду NBT-Total-ЄБРР щодо проекту "Сиваш" підписали керівник Total-Eren Давід Корчіа, керівник NBT Жоар Вікен та Віце-Президент ЄБРР Алан Пілу. Норвезька компанія NBT спеціалізується на будівництві вітрових електростанцій та наразі має проекти у Норвегії, Кіпрі, Китаї, Сінгапурі та Пакистані. Компанією NBT планується збудувати та ввести в експлуатацію протягом 2018-2019 років 67 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт, які будуть розміщені вздовж північного узбережжя озера Сиваш. Французька Total Eren є незалежним виробником електроенергії (IPP), який розробляє, фінансує, інвестує, будує та експлуатує електростанції з відновлюваних джерел енергії у довгостроковій перспективі на глобальному рівні.
Крім того, засновник і головний виконавчий директор компанії Horizon Capital Олена Кошарна повідомила про створення нового фонду у 200 мільйонів доларів для інвестицій в Україну. "Коли ми почали збір коштів для фонду, люди говорили, що це неможливо. Ми встановили за мету – 150 млн, і ми перевищили це", - розповіла вона.
Як відомо, у Давосі із 22 до 25 січня триває Всесвітній економічний форум.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко переконаний, що українці відчують плоди реформ і підвищення рівня життя максимум через три роки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку