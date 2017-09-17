Дайте мені 50 антикорупційних суддів, і ми повернемо країну до нормального життя, – Луценко

Луценко підтримує створення антикорупційної палати в існуючому суді в 2017 році

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.

Про це він заявив на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Нам потрібен Антикорупційний суд. Мені байдуже, як це буде називатися, – окремо взятий антикорупційний суд, Антикорупційна палата в існуючому суді, але він потрібен завтра!", – заявив Луценко.

При цьому він висловився проти набору суддів політиками, а також проти створення суду тільки для однієї інституції.

"Дозволю собі підтримати тезу Порошенка і Керрі: всі суди мають бути антикорупційними. Я за те, щоби Антикорупційний суд з’єднав усі справи усіх корупціонерів, незалежно від того, хто їх затримав – НАБУ, СБУ, ГПУ, МВС, хто завгодно", – наголосив генпрокурор.

За його словами, неможливо розглядати "4 тисячі справ у Києві, доправляючи зі всієї України на спеціальних автомобілях на суд підсудних".

"Скільки займе часу створення нового суду (нові приміщення, нові комунікації, нові конкурси, новий бюджет)? Моя історична пам’ять говорить, що це мінімум роки. У мене нема року. Що натомість я пропоную? В існуючому суді створити спеціальну палату. Якщо хочете, посадіть її окремо. У кожному обласному центрі або в столиці, де на відкритому конкурсі з числа нових суддів під наглядом НГО за 3 місяці будуть набрані нові судді. Дайте мені 50 суддів антикорупційної палати або суду, як хочете, цього року – і ми повернемо країну до нормального життя", – пообіцяв Луценко.

Він також додав, що план Керрі й Порошенка йому ближчий, аніж альтернатива ще роки два за допомогою західних інституцій готуватися до створення ідеального суду.

"Давайте робити і те, і те. Давайте цього року створимо палату, і паралельно якомога швидше робити антикорупційний суд", – резюмував керівник ГПУ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин розповів, що українці вірять в нездоланність корупції, тому владі треба показувати більше конкретних випадків подолання корупції і покарання винних.