Дайверам вдалося поплавати з однією з найбільших білих акул поблизу Гаваїв
Дайвери розповіли, що тварина припливла до туші кашалота, яку їли тигрові акули - команда саме фільмувала процес, інформує BBC.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Акула декілька разів пропливла навколо "трапези" та поводилася досить спокійно, зазначили дайвери.
Вони підпливли до неї впритул та зробили відео- й фотосесії. Коли порівняли знімки із зображенням Deep Blue, вирішили, що це одна й так ж риба.
Дайверка Оушен Рамсі назвала акулу "великим та ніжним гігантом".
"Вона була великим і ніжним гігантом, який хотів почесатися об наш човен. Ми вийшли на світанку й вона лишалася з нами впродовж дня", - сказала вона.
Вік акули Deep Blue - понад 50 років і в неї навіть є свій Twitter-профіль.
Зустрітити білих акул на Гаваях можна досить рідко, адже зазвичай вони обирають прохолодніші води. Білих акул вважають одиними з найбільших і найнебезпечніших для людини морських хижаків.
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