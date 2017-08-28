Дайвери знайшли тіла американських моряків з есмінця John S. McCain

Вони кілька днів шукали зниклих моряків у пошкодженій частині есмінця

Задіяні в пошуково-рятувальній операції водолази виявили й підняли на поверхню поблизу Сінгапуру тіла десяти американських моряків. Усі вони вважалися зниклими після зіткнення 21 серпня есмінця військово-морських сил США John S. McCain з нафтовим танкером.

Про це в понеділок, 28 серпня, повідомили представники ВМС США, пише AP.

Вік виявлених загиблих матросів – від 20 до 39 років. Вони походять з восьми штатів. Раніше повідомлялося також про поранення п'ятьох військових унаслідок інциденту.

John S. McCain – ракетний есмінець типу "Арлі Берк". Він названий на честь адміралів ВМС США, батька і діда нинішнього голови комітету у справах збройних сил Сенату США, представника Республіканської партії Джона Маккейна.

Нагадаємо, біля берегів Сінгапуру 21 серпня ракетний есмінець ВМС США John S. McCain зіткнувся з торговим судном. Зіткнення сталося саме тоді, коли есмінець у плановому порядку заходив у порт Сінгапуру. Американське судно зазнало пошкоджень у ділянці корми.

Президент США Дональд Трамп коротко прокоментував інформацію про зіткнення.

24 серпня Військово-морські сили США призупинили операцію з пошуку дев'ятьох моряків, зниклих без вісті після зіткнення