Дайвери знайшли тіла американських моряків з есмінця John S. McCain
Про це в понеділок, 28 серпня, повідомили представники ВМС США, пише AP.
Вік виявлених загиблих матросів – від 20 до 39 років. Вони походять з восьми штатів. Раніше повідомлялося також про поранення п'ятьох військових унаслідок інциденту.
John S. McCain – ракетний есмінець типу "Арлі Берк". Він названий на честь адміралів ВМС США, батька і діда нинішнього голови комітету у справах збройних сил Сенату США, представника Республіканської партії Джона Маккейна.
Нагадаємо, біля берегів Сінгапуру 21 серпня ракетний есмінець ВМС США John S. McCain зіткнувся з торговим судном. Зіткнення сталося саме тоді, коли есмінець у плановому порядку заходив у порт Сінгапуру. Американське судно зазнало пошкоджень у ділянці корми.
Президент США Дональд Трамп коротко прокоментував інформацію про зіткнення.
24 серпня Військово-морські сили США призупинили операцію з пошуку дев'ятьох моряків, зниклих без вісті після зіткнення
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