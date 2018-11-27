ДБР приступило до роботи і вже зареєструвало перші два провадження
"Відсьогодні ДБР розпочало свою роботу... Слідчі зареєстрували перші кримінальні провадження. Це кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди співробітником правоохоронного органу та за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах", - повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про два провадження, "в яких фігурують нинішні працівники різних правоохоронних органів". До яких саме органів належать ці правоохоронці, Труба не повідомив.
300 слідчих Бюро вже склали присягу, повідомив директор ДБР.
Повноцінна робота ДБР почалася по всій Україні - як у центральному апараті, так і в семи територіальних управліннях.
ДБР розслідує тільки ті провадження, які реєструє самостійно, і не завершує розслідування справ органів прокуратури, нагадав Труба.
Нагадаємо, Верховна Рада затвердила закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. ДБР, поряд з Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, стало ще одним правоохоронним органом, запущеним з нуля. Створення Бюро є однією з умов надання Євросоюзом безвізового режиму Україні, а також частиною реформи прокуратури, оскільки ДБР забирає у неї функцію досудового розслідування.
Нагадаємо, що на засіданні 18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Затверджений список комісія передала на узгодження директору ДБР.
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