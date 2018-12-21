ДБР розслідує напад поліцейського на 12-річну дівчинку
Інцидент стався 20 грудня, близько 18:00, в одному зі столичних скверів, повідомляє "Укрінформ". Поліцейський відібрав у дівчинки мобільний телефон.
Під час досудового розслідування виявилося, що одним із нападників є сержант поліції Головного управління Національної поліції у місті Київ. Під час здійснення злочину правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він затриманий.
Процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснює Генеральна прокуратура.
Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та готується оголошення підозри за ст. 187 ККУ (розбій). Сержанту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.
Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.
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