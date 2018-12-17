ДБР закупило мікроавтобусів майже на 8 млн грн

"Віді юнікомерс" поставить Держбюро три мікроавтобуса Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium по 1,35 млн грн. на загальну суму 4,06 млн грн

Державне бюро розслідувань 11 грудня за результатами двох тендерів замовило ТОВ "Віді юнікомерс" автомобілів спеціалізованого призначення на загальну суму 7,76 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші". Зазначається, що згідно з першим договором, "Віді юнікомерс" поставить Держбюро три мікроавтобуса Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium по 1,35 млн грн. на загальну суму 4,06 млн грн.

Повідомляється, що у кожному автомобілі передбачено 8 місць, він матиме дизельний двигун на 170 к.с., клімат-контроль, подушки та шкорки безпеки, бортовий комп’ютер, передні та задні датчики паркування, камеру заднього виду, підігрів передніх сидінь, круїз-контроль з обмеженням швидкості; радіо, 10 динаміків, 8’’сенсорний дисплей, SYNC, Bluetooth, управління аудіо на кермі, USB.

У виданні додають, що зі спеціального обладнання – сигнально гучномовний пристрій, проблисковий маячок синього кольору на магніті, металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документів тощо.

Також повідомляється, що згідно з другою угодою, фірма-переможець поставить три мікроавтобуса Ford Tourneo Custom F320 L2H1 130 Trend по 1,23 млн грн. на загальну суму 3,70 млн грн. Кожен автомобіль матиме приблизно ті ж самі характеристики, але трохи менше опцій, потужність двигуна складатиме не 170, а 130 к.с.

При цьому уточнюється, що ці мікроавтобуси матимуть те ж саме додаткове обладнання, що і у перших трьох автомобілях спецпризначення.

Зазначається, що у автосалонах Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium без спеціального обладнання продають за 1,26 млн грн., а Ford Tourneo Custom F320 L2H1 130 Trend за 1,15 млн грн.

За даними видання, на обох тендерах єдиним конкурентом "Віді юнікомерс" з групи Віталія Джуринського було ТОВ "Ніко форвард мегаполіс" бізнес-партнера міністра юстиції Павла Петренка Володимира Гнатишина, чиї пропозиції кожного разу були вищими. Першого разу на 2 тис грн., другого – на 11 тис грн.

Фірми не торгувалися під час аукціонів.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. ДБР, поряд з Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, стало ще одним правоохоронним органом, запущеним з нуля. Створення Бюро є однією з умов надання Євросоюзом безвізового режиму Україні, а також частиною реформи прокуратури, оскільки ДБР забирає у неї функцію досудового розслідування.