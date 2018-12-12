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ДБР затримало за хабар директора підприємства Міноборони

Чиновник отримав хабар у розмірі $2 тис
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали директора підприємства Міністерства оборони за підозрою в отриманні 2 тис. доларів хабара.
ДБР затримало за хабар директора підприємства Міноборони Фото: dt.ua

"12 грудня слідчі Київського територіального управління Державного бюро розслідувань викрили директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США", - повідомила прес-служба ДБР.

Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано під процесуальним керівництвом військової прокуратури і при оперативному супроводі співробітників Національної поліції.

Встановлено, що підозрюваний вимагав передати йому 2000 доларів за ухвалення рішення щодо непризову на військову службу. У разі відмови він зазначив, що створить усі умови для притягнення особи до відповідальності за неявку до військового комісаріату, а також для невідкладного призову його на військову службу.

Підозрюваного затримали, предмет хабара вилучили.

У цей час тривають слідчі й інші процесуальні дії, готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

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12 12 2018 17:14
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