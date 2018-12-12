ДБР затримало за хабар директора підприємства Міноборони
"12 грудня слідчі Київського територіального управління Державного бюро розслідувань викрили директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США", - повідомила прес-служба ДБР.
Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано під процесуальним керівництвом військової прокуратури і при оперативному супроводі співробітників Національної поліції.
Встановлено, що підозрюваний вимагав передати йому 2000 доларів за ухвалення рішення щодо непризову на військову службу. У разі відмови він зазначив, що створить усі умови для притягнення особи до відповідальності за неявку до військового комісаріату, а також для невідкладного призову його на військову службу.
Підозрюваного затримали, предмет хабара вилучили.
У цей час тривають слідчі й інші процесуальні дії, готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину.
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