ДБР затримало за хабар директора підприємства Міноборони

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали директора підприємства Міністерства оборони за підозрою в отриманні 2 тис. доларів хабара.

"12 грудня слідчі Київського територіального управління Державного бюро розслідувань викрили директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США", - повідомила прес-служба ДБР.

Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано під процесуальним керівництвом військової прокуратури і при оперативному супроводі співробітників Національної поліції.

Встановлено, що підозрюваний вимагав передати йому 2000 доларів за ухвалення рішення щодо непризову на військову службу. У разі відмови він зазначив, що створить усі умови для притягнення особи до відповідальності за неявку до військового комісаріату, а також для невідкладного призову його на військову службу.

Підозрюваного затримали, предмет хабара вилучили.

У цей час тривають слідчі й інші процесуальні дії, готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину.