Де знаходиться Станіслав Клих, невідомо, – адвокат Новіков

Адвокат та родина засудженого в Російській Федерації українця Станіслава Клиха вже три тижні нічого не знають про його місцеперебування.

Про це в ефірі Громадського повідомив сам адвокат Ілья Новіков.

"Його хворого повезли з Грозного до Челябінська. В нас немає інформації, де він знаходиться. Стан Стаса Клиха нас зараз турбує дуже сильно, бо людина і раніше мала клопоти зі здоров’ям і фізичним, і психічним", – повідомив адвокат.

Він також зазначив, що на сьогодні нічого не можна зробити для того, щоб дізнатися будь-яку інформацію про Клиха через особливості умов етапування в Росії.

"В Росії діє така умова етапування, що ніхто не зобов’язаний повідомляти ані родину, ані адвоката, де перебуває людина. Вже коли він прибуде, то постфактум ми дізнаємось", – сказав Новіков.

Востаннє про Клиха було відомо 10 січня, коли його почали етапувати до Челябінського СІЗО з поганим станом здоров'я.

Нагадаємо, 26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

Міністерство юстиції України направило до Росії запит про видачу Клиха.

Раніше Станіслав Клих розповів як його жорстоко катували в російській в'язниці.