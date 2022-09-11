НОВИНИЄврокомісія планує надати Україні у 2023 році пакет макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дефіцит бюджету $38 млрд Україна покриє за допомогою європейських партнерів – Шмигаль
Фото: Урядовий портал
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро допоможе покрити значну частину дефіциту бюджету, який становить 38 млрд доларів.
Про це Шмигаль наголосив у Тelegram.
За його словами, Єврокомісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.
"Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", – зазначив прем'єр.
Він подякував президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також виконавчому віце-президенту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу та уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.
"Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС", – підкреслив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія надасть Україні допомогу на 18 млрд євро.
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