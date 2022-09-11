Дефіцит бюджету $38 млрд Україна покриє за допомогою європейських партнерів – Шмигаль

Єврокомісія планує надати Україні у 2023 році пакет макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро допоможе покрити значну частину дефіциту бюджету, який становить 38 млрд доларів.

Про це Шмигаль наголосив у Тelegram.

За його словами, Єврокомісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

"Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", – зазначив прем'єр.

Він подякував президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також виконавчому віце-президенту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу та уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.

"Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС", – підкреслив Шмигаль.