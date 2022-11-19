ПОЛІТИКА НОВИНИДефіцит головного бюджету країни прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Тому Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великобританії.
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Дефіцит Держбюджету України - 3 млрд доларів США щомісяця
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на потребі додаткового фінансування державного бюджету України у наступному році під час своєї робочої поїздки до Великої Британії.
Дефіцит головного бюджету країни прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Тому Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великобританії.
Велика Британія є однією з найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України. З початку повномасштабної агресії рф, Україна отримала від Сполученого Королівства бюджетну підтримку у розмірі близько 1 млрд доларів США.
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19 11 2022 18:05 МЕДІА
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