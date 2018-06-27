Дефіцит держбюджету з початку року склав 9,2 млрд грн

Це свідчить про значні обсяги перевищення доходів місцевих бюджетів над видатками

Державний бюджет України за січень-травень 2018 року було зведено з дефіцитом 9,2 мільярди гривень.

В той же час, зведений бюджет, що враховує як державний, так і місцеві бюджети, було зведено з профіцитом у 14,2 мільярди гривень, - йдеться у аналітичній інформації Міністерства фінансів України.

Це свідчить про значні обсяги перевищення доходів місцевих бюджетів над видатками, адже за планом, зведений бюджет мав бути дефіцитним на понад 47 мільярдів гривень.

У січні травні 2018 року з державного бюджету заплатили 85 мільярдів гривень на погашення основної суми державного боргу, в той же час, було запозичено 65,5 мільярди гривень нових боргів.

Надходження від приватизації за перші 5 місяців склали майже 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в травні скоротився на 1% ($0,79 млрд) - до $76,26 млрд (за станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.