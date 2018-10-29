Дефіцит держбюджету за дев'ять місяців 2018 року склав 7,3 мільярда гривень
Про це повідомляє Державна казначейська служба України (ДКСУ), пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними ДКСУ, дефіцит загального фонду за цей період склав 11,3 млрд грн, тоді як бюджет спецфонду зведений з профіцитом 4 млрд грн.
Як зазначає служба, запозичення за дев'ять місяців поточного року становлять 141,1 млрд грн при запланованих 226,4 млрд грн, погашення – 152,6 млрд грн при плані у 175,7 млрд грн.
Надходження від приватизації склали 77,3 млн грн при запланованих 21,3 млрд грн.
Згідно з даними ДКСУ, зведений бюджет України за дев'ять місяців 2018 року виконано з профіцитом 14,5 млрд грн, зокрема, по загальному фонду – 45 млрд грн. Місцеві бюджети за дев'ять місяців зведені з профіцитом 21,8 млрд грн.
Доходи держбюджету-2018 заплановані в розмірі 917,9 млрд грн, витрати – на рівні 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.
Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-липня 2018 року становив 13,4 млрд грн, тоді як минулого року бюджет за цей період було зведено з профіцитом 27 млрд гривень.
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