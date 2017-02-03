Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні скоритився майже до нуля, - НБУ

У перший місяць року зростання експорту товарів істотно прискорилося, в той час як темпи зростання імпорту сповільнилися

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України в січні 2017 року склав 26 млн дол., що у 12,1 раза менше показника січня 2016 року.

"У січні 2017 року поточний рахунок платіжного балансу був майже збалансованим, насамперед, завдяки зменшенню дефіциту торгівлі товарами. Від'ємне сальдо склало 26 млн дол. США проти 315 млн дол. США в січні минулого року", - повідомляє прес-служба НБУ.

При цьому наголошується, що в перший місяць року зростання експорту товарів істотно прискорилося, в той час як темпи зростання імпорту сповільнилися, хоча і залишилися на високому рівні.

"Істотне збільшення експорту товарів у січні (на 52,7% р/р) обумовлений як низькою базою порівняння минулого року, так і нарощуванням обсягів експорту по основних групах товарів. Підвищення світових цін на метали сприяло нарощуванню обсягів експорту чорних і кольорових металів (на 70,1% р/р). Значне розширення поставок зернових культур (на 66,4% р/р) зумовило зростання експорту продовольчих товарів на 55,4% р/р, що забезпечило половину зростання загального експорту. Значним також був зріст експорту продукції машинобудування (на 34,3% р/р). Водночас обсяги експорту хімічної продукції скоротилися (на 8,7% р/р)", - пояснюється в повідомленні.

За даними НБУ, зростання імпорту товарів у січні дещо сповільнилося, - до 31,6% р/р з 36% р/р у грудні. "Зниження цін призвело до скорочення вартісних обсягів імпорту продовольчих товарів. Обсяги імпорту енергетичних товарів зросли (на 67,8% р/р проти 83,9% р/р у грудні), насамперед, через збільшення імпорту природного газу для опалення в зв'язку з похолоданням", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що в січні по фінансовому рахунку спостерігався чистий відтік коштів у розмірі 177 млн дол. США, в тому числі 133 млн дол. США з приватного сектора. "Така динаміка була зумовлена переважно виплатами за зобов'язаннями банківського сектора, насамперед виплатами за міжбанківськими кредитами (302 млн дол. США)", - пояснюють у банку.

Чистий відтік боргового капіталу приватного сектора склав 590 млн дол. США, в тому числі 246 млн дол. США з реального сектора.

Надходження ПІІ в січні склали 17 млн дол. США і повністю були спрямовані до реального сектора.

"В цілому за підсумками січня дефіцит зведеного балансу склав 202 млн дол. США, що зумовило скорочення міжнародних резервів до 15,4 млрд дол. США або 3,4 місяця імпорту майбутнього періоду", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.