Дефіцит потужності в енергосистемі України становить 30%

Повідомляється, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" у телеграмі.

Повідомляється, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов. При цьому загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

У компанії наголосили, що Укренерго не відключає конкретні будинки чи вулиці від електромережі, а доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго.