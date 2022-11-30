Дефіцит потужності в енергосистемі зменшився до 27%, - Укренерго

Виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні

Сьогодні, 30 листопада, виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності відучора скоротився на 3% і сьогодні становить 27%, повідомляє Укренерго.

"Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі", — зазначається у повідомленні.

Обленерго вже отримали ліміти споживання по кожній області. У разі перевищення цих лімітів система перейде до аварійних відключень, щоб збалансувати енергосистему.

Графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами, наголошують енергетики.

23 листопада росія завдала сьомого масованого ракетного удару по обʼєктах енергетики багатьох міст України, після чого у регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.