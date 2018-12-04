Дегестанця засудили за те, що той вимагав у австрійця "одягнути свою жінку", - ВІДЕО

Кавказця, якого прокурор назвав "самозваним охоронцем законів", засудили до п'яти місяців позбавлення волі. Його звинуватили в домаганнях і погрозах зґвалтування.

Влітку минулого року 24-річний Шаміль (прізвище не розголошується) з декількома своїми земляками прогулювався по берегу озера Кальтенлойтгебен в Нижній Австрії. Там чоловіки натрапили на відпочиваючу молоду пару. Чоловіків обурило те, що жінка була топлес. Не звертаючись до неї, чоловіки зажадали від її супутника, щоб вона негайно одяглася, - повідомляє "Кавказ.Реаліі".

На відео, яке зняв на мобільник і пізніше виклав на своїй сторінці в Facebook австрієць, видно, як обвинувачений закликає його "одягнути свою жінку". В іншому випадку він пригрозив згвалтувати жінку, а його самого скинути в яр.

Чоловік з німецьким акцентом у суперечці з австрійцем пояснює свою вимогу тим, що йому заважає вид жінки, яка "недостатньо одягнена". На питання австрійця, чому б йому в такому разі не відвернутися, чоловік погрожує згвалтувати і його. Це відео за лічені дні переглянули десятки тисяч людей.

Інцидент отримав широку популярність завдяки тому, що австрієць виявився відомим фотографом і блогером Томасом Бусек. Він потайки зняв подію на камеру свого телефону і виклав на своїй сторінці в Facebook.