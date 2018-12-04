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Дегестанця засудили за те, що той вимагав у австрійця "одягнути свою жінку", - ВІДЕО

Чоловік пригрозив згвалтувати жінку, яка була топлес
Кавказця, якого прокурор назвав "самозваним охоронцем законів", засудили до п'яти місяців позбавлення волі. Його звинуватили в домаганнях і погрозах зґвалтування.
Дегестанця засудили за те, що той вимагав у австрійця "одягнути свою жінку", - ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Влітку минулого року 24-річний Шаміль (прізвище не розголошується) з декількома своїми земляками прогулювався по берегу озера Кальтенлойтгебен в Нижній Австрії. Там чоловіки натрапили на відпочиваючу молоду пару. Чоловіків обурило те, що жінка була топлес. Не звертаючись до неї, чоловіки зажадали від її супутника, щоб вона негайно одяглася, - повідомляє "Кавказ.Реаліі".

На відео, яке зняв на мобільник і пізніше виклав на своїй сторінці в Facebook австрієць, видно, як обвинувачений закликає його "одягнути свою жінку". В іншому випадку він пригрозив згвалтувати жінку, а його самого скинути в яр.

Чоловік з німецьким акцентом у суперечці з австрійцем пояснює свою вимогу тим, що йому заважає вид жінки, яка "недостатньо одягнена". На питання австрійця, чому б йому в такому разі не відвернутися, чоловік погрожує згвалтувати і його. Це відео за лічені дні переглянули десятки тисяч людей.

Інцидент отримав широку популярність завдяки тому, що австрієць виявився відомим фотографом і блогером Томасом Бусек. Він потайки зняв подію на камеру свого телефону і виклав на своїй сторінці в Facebook.

Поліція оголосила чотирьох чоловіків, зображених на відео, в розшук. Самому потерпілому і його супутниці навіть не довелося писати заяву.

Як тільки з'ясувалося, що підозрювані - громадяни Росії, які шукають політичний притулок в Австрії, в пресі за звичкою назвали їх чеченцями. І тільки на суді з'ясувалося, що троє затриманих родом з Дагестану, один з Афганістану. Трьох звільнили від кримінальної відповідальності - як показало слідство, вони всього лише були присутні при інциденті.

На суді 24-річний обвинувачений Шаміль свою провину заперечував.

"Я чоловік, я слабкий. Я не міг змусити себе не дивитися на неї. Я просто хотів, щоб вона одяглася", - сказав він судді.

На суді з'ясувалося, що обвинувачений до того, як перебратися до Австрії і попросити там притулку, кілька років проживав як біженець в Німеччині. Там він двічі був судимий за крадіжки і пограбування. Після того, як німецька влада відмовили йому в притулку, він перебрався в Австрію.

 

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12 04 2018 18:58
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