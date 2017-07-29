Деканоідзе підтвердила, що повернула собі грузинське громадянство, – ВІДЕО
Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я беру дуже активну участь в грузинській політиці після того, як президент Грузії повернув мені громадянство. Було дуже багато спекуляцій, що у нас були подвійні громадянства. У мене не було іншого громадянства, окрім українського. Ми відмовилися. Після того, як я залишила посаду (в Україні – ред.), через кілька місяців я подала заяву президентові Грузії і отримала вдруге грузинське громадянство. Я народилася в Грузії, тому за законом це можна. У мене є велике бажання брати активну участь у грузинській політиці. Я думаю, зараз це дуже важливо, не тільки для того, щоб не допустити відкат, а й не допустити повернення на російську орбіту. Це дуже важливо для мене, це справа честі", – сказала вона.
Нагадаємо, екс-кервник Національної поліції Хатія Деканоідзе вважає, що керівництво країни намагалося використати та інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію.
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