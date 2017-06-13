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Декілька районів Києва можуть залишитися без гарячої води до опалювального сезону

Причиною відключення ТЕЦ-6 від газу є борги "Київенерго"
Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков заявив, що великі київські мікрорайони Оболонь, Троєщина, Райдужний масив і Лісовий масив можуть залишитися без гарячої води до опалювального сезону.
Декілька районів Києва можуть залишитися без гарячої води до опалювального сезону Фото: з вільних джерел

30-го травня "Київтрансгаз" зупинив подачу газу на столичну ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою ці масиви, і наразі вирішити ситуацію не вдається, інформують "Українські новини".

"На цю мить ТЕЦ-6 через відключення газу та простій переживає величезні технічні труднощі для підтримки системи. Плюс ми витрачаємо 1 млн гривень на тиждень для підтримки ТЕЦ-6", - сказав Плачков.

За його словами, за останні 10 років роботи "Київенерго" ТЕЦ-6 зупиняли двічі з простоєм не більш ніж на два дні.

Плачков зазначив, що існує ймовірність відсутності гарячого водопостачання до початку опалювального сезону.

Причиною відключення ТЕЦ-6 від газу є борги "Київенерго" за газ і його транспортування, що виникли через неповні розрахунки споживачів і держави за тепло і гаряче водопостачання.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, збільшила тариф на холодне водопостачання і водовідведення для жителів Києва на 14,7% - до 15,79 грн / куб. м.

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13 06 2017 13:58
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