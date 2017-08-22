Декларації Порошенка не викликали жодних питань у НАЗК, - ЗМІ

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердив результати повної перевірки електронних декларацій Президента України Петра Порошенка за 2015 і 2016 роки.

Був проведений повний аналіз е-декларацій Президента за 2015-2016 роки.

Відповідні рішення були прийняті в ході засідання агентства в понеділок, 21 серпня. При цьому, рішення були прийняті без обговорення, повідомляють "Українські новини".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко задекларував 12 мільйонів 295 тисяч 570 гривень доходів за 2016 рік. Зокрема, його заробітна плата склала 366 342 гривні, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 26 252 гривні, а відсотки (Міжнародний інвестиційний банк) - 11 902 976 гривень.

Дохід дружини Президента Марини Порошенко склав 75 тис. гривень в 2016 році.