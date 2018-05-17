Декларації з лікарями підписали 4,5 млн українців
За даними Міністерства охорони здоров'я, найактивнішими були жителі Вінницької області, 20% із яких обрали лікаря, а також Харківській (16%), Полтавській (15,5%), Чернівецькій (13%) і Житомирській (майже 11%) областей. При цьому Харківська область лідирує за кількістю підписаних декларацій - понад 478 тис. штук.
Зазначають, що найактивніше декларації підписують люди віком від 40 до 64 років - вони підписали третину всіх укладених декларацій, повідомляє сайт МОЗ.
Кількість підписаних декларацій на медичне обслуговування дітей становить 23%, наступними за активністю є вікові групи 18-39 років та 65 років і старше (по 22%).
В електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 20,579 тис. лікарів і 1,194 тис. медустанов. Більш ніж 72% пацієнтів, які вже обрали свого лікаря, підписали декларації із сімейними лікарями, 15,1% - з терапевтами, 12,3% - з педіатрами.
Як відомо, 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я".
У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.
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