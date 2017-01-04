Декларація Порошенка: земельні ділянки в Козині та понад 11 млн грн відсотків від депозиту

Президент України Петро Порошенко подав електронну декларацію про доходи за 2016 рік.

На сайті НАЗК документ з'явився майже за дві години до завершення кампанії з декларування - о 21:55 п'ятниці, 31 березня, повідомляє "Укрінформ".

Згідно з інформацією, оприлюдненою Президентом, гроші подружжя Порошенків тримає у "Міжнародному інвестиційному банку".

Глава держави вказав такі доходи за 2016 рік: зарплата за рік - 366 тис. 342 грн, зарплата Марини Порошенко за рік - 75 тис. грн. Крім того, Порошенко отримав 11,9 млн грн відсотків від депозиту у банку "МІБ" ("Міжнародний інвестиційний банк"), а також 26,252 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Президент вказав у документі нерухомість: будинок на 1331,7 кв. м. у селі Козин Обухівського району на Київщині, дві квартири в Києві і ще одну столичну квартиру, 50% якої належить дружині Марині. Порошенко також володіє землею: 3,31 гектара у селі Козин Обухівського району на Київщині; 12 соток у селі Козин Обухівського району на Київщині; 75 соток у селі Козин Обухівського району на Київщині (оренда); чотири земельні ділянки в Києві (10 соток, 63 сотки, 51 та 1,3 сотки).

У Президента на рахунках: 80 тис. 780 грн у банку "МІБ"; 25 млн 920 тис. 466 доларів США у банку "МІБ"; 9885 євро у банку "МІБ" і 393 фунти стерлінгів у банку "МІБ".

Марина Порошенко має на рахунках: 115 тис. 170 грн у банку "МІБ" та 4,3 тис. євро у банку "МІБ". Порошенко також задекларував 1 млн 64 тис. доларів на рахунку Rothschild Trust Schweiz AG (Цюріх, Швейцарія).

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.