Делегації російського Генштабу не дали візу для участі в заході в ООН
"Для участі в даному брифінгу планувалася делегація Генерального штабу Збройних сил РФ під керівництвом радника начальника Генштабу Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Третяка", – повідомив на брифінгу начальник головного управління міжнародної військової співпраці Міноборони РФ Олександр Ємельянов, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Однак місцева сторона всієї делегації Генерального штабу Збройних сил РФ, включаючи генерал-лейтенанта Третяка, в'їзну візу на територію США не оформила", – додав Ємельянов.
12 жовтня "на полях" Першого комітету Генасамблеї ООН пройшов спільний російсько-китайський брифінг із проблематики розгортання глобальної системи протиракетної оборони США. Від російської сторони виступив Ємельянов, від китайської – заступник начальника оперативного управління Об'єднаного штабу Центрального округу.
Нагадаємо, російські прапори зняли з будівель у Вашингтоні і Сан-Франциско, в яких до початку вересня працювали російські дипломати.
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