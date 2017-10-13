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Делегації російського Генштабу не дали візу для участі в заході в ООН

Російська делегація повинна була брати участь у брифінгу про протиракетну оборону
Делегація Генерального штабу Збройних сил Росії не змогла отримати візу в США для участі в спільному брифінгу в штаб-квартирі ООН із проблематики протиракетної оборони.
Делегації російського Генштабу не дали візу для участі в заході в ООН Фото: 112.ua

"Для участі в даному брифінгу планувалася делегація Генерального штабу Збройних сил РФ під керівництвом радника начальника Генштабу Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Третяка", – повідомив на брифінгу начальник головного управління міжнародної військової співпраці Міноборони РФ Олександр Ємельянов, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Однак місцева сторона всієї делегації Генерального штабу Збройних сил РФ, включаючи генерал-лейтенанта Третяка, в'їзну візу на територію США не оформила", – додав Ємельянов.

12 жовтня "на полях" Першого комітету Генасамблеї ООН пройшов спільний російсько-китайський брифінг із проблематики розгортання глобальної системи протиракетної оборони США. Від російської сторони виступив Ємельянов, від китайської – заступник начальника оперативного управління Об'єднаного штабу Центрального округу.

Нагадаємо, російські прапори зняли з будівель у Вашингтоні і Сан-Франциско, в яких до початку вересня працювали російські дипломати.

 
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13 10 2017 09:59
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