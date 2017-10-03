Делегація РФ вимагала змінити правила ПАРЄ для свого повернення - Ар'єв
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.
"Дебати з росіянами завершились. Вони вимагали зміни правил ПАРЄ для свого повернення, їм казали - приїжджайте і розмовляйте, беріть участь у дискусіях. Вони красиво казали, що хочуть діалогу, натомість на обговорення загострення на Донбасі демонстративно не залишились", - написав він.
Також, за словами Ар'єва, жодного рішення щодо російської делегації ПостКом ПАРЄ не ухвалював.
"Коли минулого року я казав, що росіяни будуть вимагати зміни регламенту ПАРЄ, на Бюро влітку мені дорікали, що я так кажу, бо не люблю росіян. Потім РФ поставила цю вимогу, а сьогодні підтвердила в обличчя: або міняєте під нас правила, або до побачення.
Коли я сьогодні сказав, що зміна правил під РФ знищить повагу до Асамблеї і її вплив, мені відповіли, що я сильно перебільшую і що це в мені говорить особисте", - йдеться у повідомленні голови української делегації в ПАРЄ.
Нагадаємо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У відповідь російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.
У 2016 та 2017 році Росія не надіслала у Страсбург список своєї делегації, тим самим уникла голосування, на якому мало б вирішитися питання продовження припинення права голосу.
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