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Делегація РФ вимагала змінити правила ПАРЄ для свого повернення - Ар'єв

Жодного рішення щодо російської делегації ПостКом ПАРЄ не ухвалював
Російська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.
Делегація РФ вимагала змінити правила ПАРЄ для свого повернення - Ар Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Дебати з росіянами завершились. Вони вимагали зміни правил ПАРЄ для свого повернення, їм казали - приїжджайте і розмовляйте, беріть участь у дискусіях. Вони красиво казали, що хочуть діалогу, натомість на обговорення загострення на Донбасі демонстративно не залишились", - написав він.

Також, за словами Ар'єва, жодного рішення щодо російської делегації ПостКом ПАРЄ не ухвалював.

"Коли минулого року я казав, що росіяни будуть вимагати зміни регламенту ПАРЄ, на Бюро влітку мені дорікали, що я так кажу, бо не люблю росіян. Потім РФ поставила цю вимогу, а сьогодні підтвердила в обличчя: або міняєте під нас правила, або до побачення.

Коли я сьогодні сказав, що зміна правил під РФ знищить повагу до Асамблеї і її вплив, мені відповіли, що я сильно перебільшую і що це в мені говорить особисте", - йдеться у повідомленні голови української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У відповідь російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

У 2016 та 2017 році Росія не надіслала у Страсбург список своєї делегації, тим самим уникла голосування, на якому мало б вирішитися питання продовження припинення права голосу.

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10 03 2017 23:52
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