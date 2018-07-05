Делегація Росії на Євробаченні несла прапори "ЛДНР" вулицями Лісабона, - ВІДЕО
Учасники акції, окрім портретів нібито своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, несли також прапори РФ, України, Білорусі та Грузії. Про це "Громадському радіо" повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, який спостерігав за акцією.
"Ми пішли на акцію, аби зафіксувати, хто там є, яку використовує символіку і хто є організатором акції. На площі поруч з російськими прапорами були прапори "ДНР" і "ЛНР", - розповів Садоха.
"У деяких учасників акції з прапорами України ми питали, чи дійсно вони є українцями. Вони сказали, що ні. Були також прапори Грузії. Були прапори інших країн, але люди, які їх несли, навряд чи були представниками тих країн. Серед учасників акції були португальські організації лівого спрямування", - додав він.
За оцінками голови Спілки українців у Португалії, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників.
Нагадаємо, що у столиці Португалії Лісабоні відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018".
Україну на "Євробаченні-2018" представлятиме співак Melovin з піснею "Under the Ladder".
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