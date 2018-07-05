Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Делегація Росії на Євробаченні несла прапори "ЛДНР" вулицями Лісабона, - ВІДЕО

Українці, які живуть у Лісабоні, пішли на акцію у футболках зі зневажливими написами на адресу президента Росії Володимира Путіна
Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2018" 6 травня у Лісабоні (Португалія) провела акцію "Безсмертний полк", учасники якої несли, зокрема, прапори "ЛНР" і "ДНР".
Делегація Росії на Євробаченні несла прапори "ЛДНР" вулицями Лісабона, - ВІДЕО Фото: facebook.com/alla.bogolepova

Учасники акції, окрім портретів нібито своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, несли також прапори РФ, України, Білорусі та Грузії. Про це "Громадському радіо" повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, який спостерігав за акцією.

"Ми пішли на акцію, аби зафіксувати, хто там є, яку використовує символіку і хто є організатором акції. На площі поруч з російськими прапорами були прапори "ДНР" і "ЛНР", - розповів Садоха.

"У деяких учасників акції з прапорами України ми питали, чи дійсно вони є українцями. Вони сказали, що ні. Були також прапори Грузії. Були прапори інших країн, але люди, які їх несли, навряд чи були представниками тих країн. Серед учасників акції були португальські організації лівого спрямування", - додав він.

За оцінками голови Спілки українців у Португалії, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників.

Нагадаємо, що у столиці Португалії Лісабоні відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018".

Україну на "Євробаченні-2018" представлятиме співак Melovin з піснею "Under the Ladder".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2018 08:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.