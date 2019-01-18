Делегація США не поїде на форум у Давос через "шатдаун"

Від участі в форумі також відмовились Тереза Мей та Еммануель Макрон

Президент США Дональд Трамп скасував участь делегації у Всесвітньому економічному форумі в Давосі через тимчасове призупинення роботи уряду.

"Через те, що 800 тисяч чудових американських працівників не отримують зарплати, а також для того, аби забепечити роботу своєї команди на належному рівні, президент США скасував поїзду своєї делегації на Всесвітній економічний форму в Давосі у Швейцарії", - ідеться у заяві представниці Білого дому.

Теперішнє часткове припинення роботи уряду Сполучених Штатів Америки вже стало найдовшим в історії країни.

Від участі в економічному форумі також відмовилася прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей - вона ухвалила таке рішення, щоб сфокусуватись на питаннях щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Також президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що не братиме участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі у Швейцарії.