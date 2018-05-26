Делегація США вирушить до Сінгапуру готуватися до саміту попри його скасування

30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США полетять до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином

Представники адміністрації президента США та Держдепартаменту відправляться цими вихідними до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі між Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це в суботу, 26 травня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, пише DW.

Очікується, що команда з 30-ти співробітників Білого дому і Держдепартаменту вилетить, як і було заплановано, 27 травня.

Президент США на своїй сторінці у Twitter 26 травня запевнив, що "немає жодних розбіжностей всередині адміністрації Трампа щодо того, як поводитися з Північною Кореєю".

Трамп розкритикував при цьому видання The New York Times за матеріал про нібито розкол в адміністрації в питанні політики щодо КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

У КНДР повідомили, що бажання Пхеньяна працювати на досягнення миру зберігається.