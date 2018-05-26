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Делегація США вирушить до Сінгапуру готуватися до саміту попри його скасування

30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США полетять до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином
Представники адміністрації президента США та Держдепартаменту відправляться цими вихідними до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі між Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Делегація США вирушить до Сінгапуру готуватися до саміту попри його скасування Фото: Reuters

Про це в суботу, 26 травня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, пише DW.

Очікується, що команда з 30-ти співробітників Білого дому і Держдепартаменту вилетить, як і було заплановано, 27 травня.

Президент США на своїй сторінці у Twitter 26 травня запевнив, що "немає жодних розбіжностей всередині адміністрації Трампа щодо того, як поводитися з Північною Кореєю".

Трамп розкритикував при цьому видання The New York Times за матеріал про нібито розкол в адміністрації в питанні політики щодо КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

У КНДР повідомили, що бажання Пхеньяна працювати на досягнення миру зберігається.

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26 05 2018 20:58
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