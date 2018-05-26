ПОЛІТИКА НОВИНИПредставники адміністрації президента США та Держдепартаменту відправляться цими вихідними до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі між Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Делегація США вирушить до Сінгапуру готуватися до саміту попри його скасування
30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США полетять до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином
Фото: Reuters
Про це в суботу, 26 травня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, пише DW.
Очікується, що команда з 30-ти співробітників Білого дому і Держдепартаменту вилетить, як і було заплановано, 27 травня.
Президент США на своїй сторінці у Twitter 26 травня запевнив, що "немає жодних розбіжностей всередині адміністрації Трампа щодо того, як поводитися з Північною Кореєю".
Трамп розкритикував при цьому видання The New York Times за матеріал про нібито розкол в адміністрації в питанні політики щодо КНДР.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
У КНДР повідомили, що бажання Пхеньяна працювати на досягнення миру зберігається.
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26 05 2018 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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