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Делегація з Естонії відвідала анексований Крим

У складі делегації 30 чоловік
Делегація з Естонії побувала в анексованому Росією Криму з культурним візитом.
Делегація з Естонії відвідала анексований Крим Фото: skyscrapercity.com

"Це - Пушкінське суспільство. Люди культури, які з великим задоволенням вивчають історичні місця, пов'язані з нашим геніальним поетом, основоположником нашої сучасної мови. Вони приїхали познайомитися з пам'ятниками і з життям кримчан", - сказав віце-прем'єр уряду Криму Георгій Мурадов, передають "РИА Новости".

За його словами, в складі делегації 30 чоловік.

"Вони говорять, що їх в Естонії переконували, що їхати небезпечно, що в Криму таке твориться, страшно, танки, пригнічують тут всі національні меншини. Але по факту вони побачили зовсім іншу дійсність, яка відрізняє від тієї, що їм розповідали", - додав Мурадов.

Нагадаємо, що на початку серпня група з десяти осіб, до якої входили політики та бізнесмени зі Словаччини, відвідала окупований Крим. Словацькі депутати не відмовились від ідеї відвідати півострів попри застереження українського посла Юрія Мушки.

 

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30 08 2018 10:56
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