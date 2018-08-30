Делегація з Естонії відвідала анексований Крим
"Це - Пушкінське суспільство. Люди культури, які з великим задоволенням вивчають історичні місця, пов'язані з нашим геніальним поетом, основоположником нашої сучасної мови. Вони приїхали познайомитися з пам'ятниками і з життям кримчан", - сказав віце-прем'єр уряду Криму Георгій Мурадов, передають "РИА Новости".
За його словами, в складі делегації 30 чоловік.
"Вони говорять, що їх в Естонії переконували, що їхати небезпечно, що в Криму таке твориться, страшно, танки, пригнічують тут всі національні меншини. Але по факту вони побачили зовсім іншу дійсність, яка відрізняє від тієї, що їм розповідали", - додав Мурадов.
Нагадаємо, що на початку серпня група з десяти осіб, до якої входили політики та бізнесмени зі Словаччини, відвідала окупований Крим. Словацькі депутати не відмовились від ідеї відвідати півострів попри застереження українського посла Юрія Мушки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро