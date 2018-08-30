Делегація з Естонії відвідала анексований Крим

Делегація з Естонії побувала в анексованому Росією Криму з культурним візитом.

"Це - Пушкінське суспільство. Люди культури, які з великим задоволенням вивчають історичні місця, пов'язані з нашим геніальним поетом, основоположником нашої сучасної мови. Вони приїхали познайомитися з пам'ятниками і з життям кримчан", - сказав віце-прем'єр уряду Криму Георгій Мурадов, передають "РИА Новости".

За його словами, в складі делегації 30 чоловік.

"Вони говорять, що їх в Естонії переконували, що їхати небезпечно, що в Криму таке твориться, страшно, танки, пригнічують тут всі національні меншини. Але по факту вони побачили зовсім іншу дійсність, яка відрізняє від тієї, що їм розповідали", - додав Мурадов.