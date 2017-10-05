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Демократ Мун Чже Ін став новим президентом Південної Кореї

В країні відбулися дострокові президентські вибори
За результатами дострокових виборів новим президентом Південної Кореї став демократ Мун Чже Ін.
Демократ Мун Чже Ін став новим президентом Південної Кореї Фото: afp.com

Новообраним президентом Південної Кореї зі строком на п'ять років став демократ Мун Чже Ін, набравши 41,1% голосів.

Про це повідомляє агентство Younhup з посиланням на офіційні дані ЦВК.

За даними видання, за Мун Чже Іна проголосували 13,4 мільйона виборців. Явка виборців стала рекордною за останні 20 років - 32,8 млн осіб.

“Я буду будувати нову націю. Я створю велику країну", — пообіцяв глава Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними екзит-полів на президентських виборах перемагає Мун Чже Ін.

Нагадаємо, вибори призначили після того, як 10 березня Пак Кин Х’є стала першим президентом Південної Кореї, усунутим із посади через імпічмент у зв’язку з корупційним скандалом. Пак Кин Х’є всі звинувачення відкидає.
 

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