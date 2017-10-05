Демократ Мун Чже Ін став новим президентом Південної Кореї

За результатами дострокових виборів новим президентом Південної Кореї став демократ Мун Чже Ін.

Новообраним президентом Південної Кореї зі строком на п'ять років став демократ Мун Чже Ін, набравши 41,1% голосів.

Про це повідомляє агентство Younhup з посиланням на офіційні дані ЦВК.

За даними видання, за Мун Чже Іна проголосували 13,4 мільйона виборців. Явка виборців стала рекордною за останні 20 років - 32,8 млн осіб.

“Я буду будувати нову націю. Я створю велику країну", — пообіцяв глава Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними екзит-полів на президентських виборах перемагає Мун Чже Ін.

Нагадаємо, вибори призначили після того, як 10 березня Пак Кин Х’є стала першим президентом Південної Кореї, усунутим із посади через імпічмент у зв’язку з корупційним скандалом. Пак Кин Х’є всі звинувачення відкидає.

