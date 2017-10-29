Демонстранти штурмували парламент Іракського Курдистану

Десятки людей увечері в неділю, 29 жовтня, штурмували будівлю парламенту Іракського Курдистану в Ербілі.

Про це пише DW.

Дехто з них був озброєний кийками та автоматами. Учасники штурму назвалися бійцями курдських загонів пешмерга, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на свідків подій. За цими даними, протестувальники вигукували гасла проти депутатів парламенту, стверджували, що хочуть покарати їх за "образу" президента Іракського Курдистану Масуда Барзані. В будівлі було чути постріли.

Штурм розпочався після того, як парламент курдської автономії прийняв відставку Барзані та ухвалив закон про поділ повноважень президента Іракського Курдистану між урядом, парламентом і органами юстиції.

Нагадаємо, президент Іракського Курдистану Масуд Барзані надіслав до парламенту письмове звернення, в якому повідомив, що йде з посади. Барзані обійматиме її до 1 листопада. Він вирішив піти у відставку майже одразу після того, як курди втратили контроль над Кіркуком. Цю багату на нафту й газ провінцію, яка територіально не належить до Іракського Курдистану, курди контролювали з літа 2014 року після відступу терористичного угруповання "Ісламська держава". Тиждень тому іракські війська витіснили з Кіркука загони пешмерга.

Сам Барзані заявив у телезверненні, що "за жодних обставин" не продовжив би своє перебування на посаді президента Курдистану, передає інформагенція dpa. Він закинув центральному уряду в Багдаді нехтування правами курдів. Барзані вважає, що Багдад "використовує курдський референдум про незалежність як привід для нападів на Курдистан". Також він звинуватив США у ненаданні підтримки курдам у суперечці з Багдадом.

Відносини між Ербілем і Багдадом загострилися у зв'язку з референдумом про незалежність від Іраку, який провели в Іракському Курдистані 25 вересня. 93% курдів, які взяли участь в голосуванні, підтримали незалежність.

Проти референдуму виступали Багдад, сусіди – Іран та Туреччина, США та ООН. Прем'єр-міністр Іраку наприкінці жовтня відкинув пропозицію Іракського Курдистану "заморозити" результати референдуму.