Протести в Ірані: ЗМІ повідомляють про більше десяти загиблих
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Згідно з офіційними даними, чотири людини загинули при недавніх безладах у місті Доруд провінції Лурестан на заході Ірану", - йдеться у повідомленні.
Детальна інформація уточнюється.
Зокрема державне телебачення країни повідомило, що люди загинули в декількох різних містах, проте жодних інших деталей не надали.
Відтак, унаслідок протестів у Ірані вже загинули щонайменше 12 людей — ще двоє протестувальників отримали смертельні кульові поранення у ніч проти неділі 31 грудня.
Раніше повідомлялося, що в ході антиурядових протестів у Тегерані правоохоронці затримали 200 демонстрантів.
Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані проходять в кількох містах країни. Вчора з'явилась інформація про загибель двох демонстрантів.
Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.
Сполучені Штати засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомляють іранські ЗМІ з четверга.
Президент Дональд Трамп написав в Твіттері: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, цих людей найбільше бояться їх лідери".
Також вчора влада країни заблокувала доступ до месенджеру Telegram і соціальної мережі Instagram.
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