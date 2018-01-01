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Протести в Ірані: ЗМІ повідомляють про більше десяти загиблих

Раніше повідомлялося, що в ході антиурядових протестів у Тегерані правоохоронці затримали 200 демонстрантів
На заході Ірану при безладах загинули чотири особи. За даними державного телебачення, кількість загиблих перевищила 10 осіб.
Протести в Ірані: ЗМІ повідомляють про більше десяти загиблих Фото: Reuters

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Згідно з офіційними даними, чотири людини загинули при недавніх безладах у місті Доруд провінції Лурестан на заході Ірану", - йдеться у повідомленні.

Детальна інформація уточнюється.

Зокрема державне телебачення країни повідомило, що люди загинули в декількох різних містах, проте жодних інших деталей не надали.

Відтак, унаслідок протестів у Ірані вже загинули щонайменше 12 людей — ще двоє протестувальників отримали смертельні кульові поранення у ніч проти неділі 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що в ході антиурядових протестів у Тегерані правоохоронці затримали 200 демонстрантів. 

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані проходять в кількох містах країни. Вчора з'явилась інформація про загибель двох демонстрантів.

Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Сполучені Штати засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомляють іранські ЗМІ з четверга.

Президент Дональд Трамп написав в Твіттері: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, цих людей найбільше бояться їх лідери".

Також вчора влада країни заблокувала доступ до месенджеру Telegram і соціальної мережі Instagram.

 

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01 01 2018 16:29
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