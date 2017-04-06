Демонтажу радянського герба на монументі “Батьківщина-мати” ніщо не завадить, - В'ятрович

Історик вважає, що потрібно тільки вибрати спосіб демонтажу герба і знайти під це гроші

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що охоронний статус монумента "Батьківщина-мати" не заважає демонтажу герба СРСР зі щита скульптури.

"Відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", цей пам'ятник не може бути демонтований. Разом із тим пам'ятник містить елемент, який чітко заборонено іншим законом... Навіть якщо він присвячений Другій світовій війні, він не може бути інструментом пропаганди, яка заборонена законом "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів". Суперечностей між цими законами немає", - заявив В'ятрович у коментарі УНН.

Тому він вважає, що потрібно тільки вибрати спосіб демонтажу герба і знайти під це гроші.

"Зараз єдина проблема, яка насправді заважає усуненню герба, - це технічна проблема (яким чином зробити це - зрізанням чи накладенням чогось) і, очевидно, фінансова, тому що це вимагає якихось додаткових ресурсів. Я сподіваюся, що ми вже дійдемо до практичних інженерних рішень і вже незабаром цей герб буде видалено зі щита "Батьківщини-матері". Тим паче, що цей пам'ятник є однією з візитних карток Києва, і дуже погано, що ця візитна картка позначена тоталітарною символікою", - заявив В'ятрович.

Нагадаємо, згідно з прийнятим законом про заборону комуністичної символіки, місцева влада зобов'язана знести всі пам'ятники радянським діячам. Незважаючи на те, що пам'ятник "Батьківщина-мати" пов'язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати.