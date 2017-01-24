День інавгурації Трампа став державним святом

Президент США одним із першим своїх указів на посаді глави держави встановив день своєї інавгурації, 20 січня, державним святом – Днем патріотизму.

Про це повідомляє The Washington post з посиланням на твіт прес-секретаря Трампа Шона Спайсера.

the first official Trump Administration press briefing will be tomorrow at 1:30pm — Sean Spicer (@PressSec) 23 января 2017 г.

Білий Дім оприлюднив текст указу.

Фото:washingtonpost.com

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

Також сенат США переважною більшістю голосів затвердив на посаду міністра внутрішньої безпеки Штатів відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.

Президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.