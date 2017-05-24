День Києва з розмахом відсвяткують під Києвом

Справжнє святкування Дня Києва – це святкування в атмосфері часів його заснування. Й поринути саме у ці часи буде можливість у кожного українця 27 та 28 травня у Древньому Києві у «Парку Київська Русь», що на Київщині. На гостей чекає не сучасність та звиклі всім заходи, а можливість на один день потрапити у гості до наших предків – у часи князів Володимира та Ярослава, княгині Ольги.

Програма святкування буде цікавою як дорослим, так і дітям. На очах гостей Древнього Києва розгорнуться історичні події та оживуть знакові віхи в історії розвитку "матері міст руських". Нібито кадри з кіно постануть перед глядачами, а доповнить враження можливість кожному долучитись до програми.

Лише у "Парку Київська Русь" у яскравій театралізованій формі відтвориться легенда «Як Київ Києвом став» про апостола Андрія, який передрік появу великого міста на дніпровських пагорбах. Гості Древнього Києва побачать відтворення легенди про братів Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь.

На молодших гостей Древнього Києва чекають інтерактиви, такі як "Бій скоморохів з армією дітей", під час якого за допомогою м’яких мечів можна буде позмагатись проти жителів середньовічного міста. А після перемирення об’єднає всіх перетягування канату Дружби.

Про Святослава Хороброго повідає билина, що розгорнеться перед очима відвідувачів Древнього Києва. Гості побачать поєдинок князя з ханом. А після – видовищною частиною програми стане театралізація легенди за участю кінно-трюкового театру про те, як Володимир Великий кінну дружину збирав, а також кінними рисканнями дивував. Вправні вершники відтворять стародавні бойові мистецтва, будуть вправлятися з історичною зброєю та влаштують кінно-лицарський турнір.

Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Лише у Древньому Києві у "Парку Київська Русь" можна буде побачити надзвичайно яскраві та захоплюючі змагання кінних лучників. Кінні каскадери верхи на конях на галопі демонструватимуть свої вміння в даному стародавньому бойовому мистецтві.

Окрім перегляду програми у кожного гостя Древнього Києва буде можливість долучитись до програми та стати її частиною. Відвідувачів середньовічного міста запросять до запальних флеш-мобів та конкурсів. На території працюватиме середньовічний тир, де кожен зможе постріляти з лука та пометати списи та ножі. Можна буде покататися верхи на коні або в екіпажі, зробити пам'ятну монету на княжому монетному дворі, виготовити сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів.

Почуття адреналіну гостям забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете поїсти смачних страв від княжих кухарів у корчмі "Веселий варяг" та в точках харчування просто неба. Та навіть залишитись на ночівлю у будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі чи кемпінгу.

Завітайте на святкування Дня стародавнього міста Києва разом з родиною і друзями та діліться своїми враженнями у соц. мережах.

Початок програми о 13:30. Квитки для дорослих – 150 грн., Для пенсіонерів і студентів - 100 грн., Для дітей шкільного віку - 50 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в 45 хвилинах від Києва - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі відповідно до розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com