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День на Донбасі: один український військовий загинув, четверо поранені

Сили АТО на сьогоднішні провокації відкривали щільний вогонь
На Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовослужбовець загинув, четверо поранені.
День на Донбасі: один український військовий загинув, четверо поранені Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

На луганському напрямку бойовики стріляли з гранатометів по українських позиціях у Новотошковському, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Крім цього, поблизу Кримського ще один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої і отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку ворожі війська вели обстріл зі стрілецької зброї по Новгородському. Також близько 15:00 під час бою у селищі Зайцеве ще один військовий отримав осколкове поранення.

Крім цього, у штабі АТО нагадали, що сьогодні вранці, близько 8:00, бойовики відкрили вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по Водяному, внаслідок чого один український військовий загинув від вогнепального поранення. Пізніше, о 10:00, бандоформування відновили вогонь з гранатометів по Водяному, а о 11:00 - по селищу Широкине.

У прес-центрі також додали, що майже на всі сьогоднішні провокації ворога сили АТО відкривали щільний вогонь, використовуючи практично весь арсенал зброї, який не був заборонений мінськими угодами.

Нагадаємо, що за вчорашню добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі, а бойовики 17 разів порушили режим перемир’я.

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27 07 2017 21:19
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