День на Донбасі пройшов без обстрілів
Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, повідомляє штаб АТО.
Раніше в п'ятницю заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг констатував, що з 5 березня, коли почалося чергове перемир'я, по 11 березня кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 82% в порівнянні з тижнем перед цим.
Зазначимо, сьогодні Президент України Петро Порошенко під час поїздки до Луганської області відвідав прифронтові населені пункти Золоте та Катеринівку.
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Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО було зафіксовано чотири обстріли українських позицій збоку терористів.
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