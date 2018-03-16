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День на Донбасі пройшов без обстрілів

СММ ОБСЄ констатувала, що з моменту перемир'я кількість обстрілів знизилася на 82%
З півночі п'ятниці режим всеосяжного перемир'я на лінії розмежування сторін на Донбасі дотримувався повною мірою.
День на Донбасі пройшов без обстрілів Фото: Андрій Попіль

Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, повідомляє штаб АТО.

Раніше в п'ятницю заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг констатував, що з 5 березня, коли почалося чергове перемир'я, по 11 березня кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 82% в порівнянні з тижнем перед цим.

Зазначимо, сьогодні Президент України Петро Порошенко під час поїздки до Луганської області відвідав прифронтові населені пункти Золоте та Катеринівку.

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Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО було зафіксовано чотири обстріли українських позицій збоку терористів.

 

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16 03 2018 19:23
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